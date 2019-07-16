Критерии эффективности работы руководителей медучреждений разработают в Псковской области

13:42, 16 июля 2019, ПАИ

В Псковской области будут разработаны критерии эффективности работы руководителей медицинских учреждений. Соответствующее поручение дал губернатор Михаил Ведерников на заседании администрации региона 16 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников отметил, что, например, у главного врача Псковского перинатального центра зарплата составляет 130 тыс. рублей, тогда как к работе медучреждения есть много нареканий у пациенток, при этом достаточно часто руководитель Центра уходит домой уже после 15:00 . Глава региона попросил провести служебную проверку по этому факту.

Губернатор подчеркнул, что он не против высоких зарплат у руководителей медучреждений, но заявил, что оплата труда должна быть привязана к критериям эффективности работы, зарплатам остальных сотрудников и другим факторам.