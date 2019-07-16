0
16:24
Фестиваль «Железный град – 2019» пройдет с 3 по 4 августа в Изборске
15:22
Утверждена стратегия развития санавиации в Псковской области до 2024 года
14:59
Марина Гаращенко: Программа по сердечно-сосудистым заболеваниям позволит сократить смертность в Псковской области
14:47
Региональная программа по борьбе с онкологией заработает в Псковской области
14:34
Организация доступной среды должна быть обязательным условием при строительстве – Михаил Ведерников
13:51
Михаил Ведерников поручил проверить работу детской стоматологии в Пскове
13:11
Через месяц псковичам станут доступны вызов врача через интернет и электронная запись на диспансеризацию
Еще новости
Общество

Критерии эффективности работы руководителей медучреждений разработают в Псковской области

В Псковской области будут разработаны критерии эффективности работы руководителей медицинских учреждений. Соответствующее поручение дал губернатор Михаил Ведерников на заседании администрации региона 16 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников отметил, что, например, у главного врача Псковского перинатального центра зарплата составляет 130 тыс. рублей, тогда как к работе медучреждения есть много нареканий у пациенток, при этом достаточно часто руководитель Центра уходит домой уже после 15:00 . Глава региона попросил провести служебную проверку по этому факту.

Губернатор подчеркнул, что он не против высоких зарплат у руководителей медучреждений, но заявил, что оплата труда должна быть привязана к критериям эффективности работы, зарплатам остальных сотрудников и другим факторам. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Фестиваль «Железный град – 2019» пройдет с 3 по 4 августа в Изборске
16 июля 2019
Фестиваль «Железный град – 2019» пройдет с 3 по 4 августа в Изборске
Утверждена стратегия развития санавиации в Псковской области до 2024 года
16 июля 2019
Утверждена стратегия развития санавиации в Псковской области до 2024 года
Марина Гаращенко: Программа по сердечно-сосудистым заболеваниям позволит сократить смертность в Псковской области
16 июля 2019
Марина Гаращенко: Программа по сердечно-сосудистым заболеваниям позволит сократить смертность в Псковской области
Региональная программа по борьбе с онкологией заработает в Псковской области
16 июля 2019
Региональная программа по борьбе с онкологией заработает в Псковской области
Организация доступной среды должна быть обязательным условием при строительстве – Михаил Ведерников
16 июля 2019
Организация доступной среды должна быть обязательным условием при строительстве – Михаил Ведерников
Михаил Ведерников поручил проверить работу детской стоматологии в Пскове
16 июля 2019
Михаил Ведерников поручил проверить работу детской стоматологии в Пскове
Через месяц псковичам станут доступны вызов врача через интернет и электронная запись на диспансеризацию
16 июля 2019
Через месяц псковичам станут доступны вызов врача через интернет и электронная запись на диспансеризацию
Игры, мастер-классы и квесты ждут псковичей на празднике «РосянкаFEST»
16 июля 2019
Игры, мастер-классы и квесты ждут псковичей на празднике «РосянкаFEST»

Идет загрузка...