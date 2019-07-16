Для проработки вопроса по увеличению зарплат медиков в Псковскую область приедут специалисты Минздрава

15:07, 16 июля 2019, ПАИ

Специалисты Министерства здравоохранения посетят Псковскую область с целью проработки вопроса по увеличению зарплат младшего и среднего медицинского персонала, и врачей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в ходе заседания областной администрации 16 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор отметил, что о данном визите достигнута договоренность с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой.

Председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко также остановилась на вопросе привлечения медицинских кадров, сообщив, что в регионе будет разработана соответствующая программа. Она добавила, что сейчас ведется активная работа над увеличением количества «целевиков» в медвузах, а для каждого медицинского учреждения будет разрабатываться индивидуальный план по привлечению персонала.

Также Марина Гаращенко подчеркнула, что вопросы детского здравоохранения — одни из самых важных.