Труп мужчины с ранами на голове обнаружили в Великих Луках

15:14, 16 июля 2019, ПАИ

15 июля в Великих Луках в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении около одного из домов на улице Новостроевской тела 30-летнего мужчины с колото-резанными ранами головы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

По данному факту следственный отдел по городу Великие Луки СУ СК РФ по Псковской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская и дактилоскопическая экспертизы.