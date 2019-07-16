Конференция «Музей. Реставратор. Реставрация» состоится в «Михайловском»

15:10, 16 июля 2019, ПАИ

С 18 по 19 июля в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» пройдет традиционная научная конференция «Музей. Реставратор. Реставрация» памяти историка искусства, реставратора, заслуженного деятеля искусств России Савелия Ямщикова в канун десятилетия со дня его смерти. Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы музея-заповедника Лидия Токарева.

По ее словам, в программе чтений запланировано более десяти выступлений по наиболее актуальным вопросам отрасли. Речь пойдёт и об отдельных отечественных и зарубежных методах реставрации в их сравнении, об опыте работы по восстановлению конкретных музейных предметов, проблемах их сохранности, о персоналиях выдающихся специалистов. В работе конференции примут участие сотрудники Государственного научно-исследовательского института реставрации (Москва), музейные работники, преподаватели высшей школы, исследователи искусства из обеих российских столиц, а также из Пскова и Пушкинских Гор.

Для слушателей вход на конференцию - свободный. Место проведения чтений — зал президиума музейного Научно-культурного центра (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, дом 1). Начало утренних заседаний — в 9:30.

Кроме того, 18 июля в 12:00 в рамках памятных дней в Пушкинском Заповеднике откроется выставка памяти С. В. Ямщикова — «Музей друзей. Десять лет спустя» (НКЦ музея-заповедника). 19 июля все желающие вспомнить его молитвой могут приехать или прийти к могиле Ямщикова на городище Воронич. Панихиду начнут в 14:30.