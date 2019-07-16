60% подростков в Псковской области прошли обследования у гинекологов и урологов

15:40, 16 июля 2019, ПАИ

60% подростков Псковской области в возрасте от 15 до 17 лет прошли обследования в рамках развития ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей. Девочки посетили акушеров-гинекологов, мальчики — детских урологов-андрологов. Такая работа проводится в целях снижения частоты бесплодия. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на заседании администрации региона 16 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В своём докладе о реализации программы по развитию детского здравоохранения Марина Гаращенко отметила, что контрольной точкой 2019 года является охват профилактическими медицинскими осмотрами 60% подростков в возрасте 15-17 лет. На 1 квартал было запланировано к осмотру 1 тыс. 830 мальчиков и 2 тыс. 50 девочек. Врачей посетили 1 тыс. 90 мальчиков и 1 тыс. 230 девочек, что составило 60%. «Таким образом, значение контрольной точки в 1 квартале 2019 года достигнуто», - отметила председатель комитета по здравоохранению.

Второй контрольной является информационно-коммуникационная программа по охране семейных ценностей и репродуктивного здоровья. В её рамках в Псковской области в первом квартале были проведены 12 мероприятий.

Для создания современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в этом году планируется закупить и ввести в эксплуатацию три единицы рентгенологического оборудования. Оно поступит в Детскую областную клиническую больницу и Псковскую детскую поликлинику. Аукцион запланирован на 15 июля, на приобретение техники выделены 54,87 млн рублей.

Ещё 4,566 млн рублей планируется направить на ремонт помещений в Псковской детской городской поликлинике для создания организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей и их родителей, снижения длительности ожидания осмотров врачами, специалистами и диагностическими обследованиями детей, упрощения процедуры записи к врачу, создания системы понятной навигации.

Предусмотрено и повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах. В третьем квартале на учёбу отправится 21 специалист: 11 акушеров-гинекологов, 5 анестезиологов-реаниматологов, 5 неонатологов. В настоящее время идет подготовительная работа по формированию графика обучения.