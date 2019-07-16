0
16:24
Фестиваль «Железный град – 2019» пройдет с 3 по 4 августа в Изборске
15:22
Утверждена стратегия развития санавиации в Псковской области до 2024 года
14:59
Марина Гаращенко: Программа по сердечно-сосудистым заболеваниям позволит сократить смертность в Псковской области
14:47
Региональная программа по борьбе с онкологией заработает в Псковской области
14:34
Организация доступной среды должна быть обязательным условием при строительстве – Михаил Ведерников
13:51
Михаил Ведерников поручил проверить работу детской стоматологии в Пскове
13:11
Через месяц псковичам станут доступны вызов врача через интернет и электронная запись на диспансеризацию
Еще новости
Общество

Фестиваль «Железный град – 2019» пройдет с 3 по 4 августа в Изборске

 С 3 - 4 августа в музее-заповеднике «Изборск» (Печорский район, Псковская область) состоится фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град - 2019». Об этом заявил председатель совета Тульского городского молодежного клуба исторической реконструкции и фехтования Олег Лукьянов в ходе пресс-конференции 17 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Олега Лукьянова, внутренняя программа для участников фестиваля состоится 2 августа. Он поблагодарил музей-заповедник «Изборск» за «высший уровень обеспечения и поддержки».

Руководитель музея-заповедника «Изборск» Наталья Дубровская рассказала, что основная центральная парковка для гостей фестиваля будет находиться на улице Минской на Рижской трассе. Непосредственно на площадку фестиваля не смогут проехать машины без специальных пропусков. Свой автомобиль, как уточнила Наталья Дубровская, также можно будет оставить вдоль обочин на «старой дороге» на Печоры.

Наталья Дубровская отметила, что туристы с палатками смогут остановится в Кленовой роще – на противоположном берегу Городищенского озера. На самом плато разместят только участников фестиваля.

Что касается организации питания, то, по ее словам, будут работать 6 кафе.

Директор музея поблагодарила туроператоров за буклеты, которые они подготовили специально для мероприятия. Этот фестиваль она считает самым главным мероприятием летнего сезона. В прошлом году «Железный град» посетили 10 тысяч человек, добавила Наталья Дубровская.

Программа 13-го Международного фестиваля военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» — 2019»:

3 августа

13:00-19:00 - средневековая ярмарка. Детская площадка. Лагерь стрельцов.

14:00 - торжественный проход и построение участников. Представление клубов.

14:20 - 15:30 - сражение по правилам маневров, дефиле исторического костюма.

15:30 - 16:00 - акустический концерт фолк-групп.

16:00 - историческая программа «XVII век в истории Изборска».

17:00 - конные состязания.

19:00 - концерт фолк-групп.

4 августа

12:00 - 15:00 - средневековая ярмарка. Детская площадка. Лагерь стрельцов.

13:00 - 14:00 - конный рыцарский турнир.

14:30 - 15:00 - средневековая музыка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Фестиваль «Железный град – 2019» пройдет с 3 по 4 августа в Изборске
16 июля 2019
Фестиваль «Железный град – 2019» пройдет с 3 по 4 августа в Изборске
Утверждена стратегия развития санавиации в Псковской области до 2024 года
16 июля 2019
Утверждена стратегия развития санавиации в Псковской области до 2024 года
Марина Гаращенко: Программа по сердечно-сосудистым заболеваниям позволит сократить смертность в Псковской области
16 июля 2019
Марина Гаращенко: Программа по сердечно-сосудистым заболеваниям позволит сократить смертность в Псковской области
Региональная программа по борьбе с онкологией заработает в Псковской области
16 июля 2019
Региональная программа по борьбе с онкологией заработает в Псковской области
Организация доступной среды должна быть обязательным условием при строительстве – Михаил Ведерников
16 июля 2019
Организация доступной среды должна быть обязательным условием при строительстве – Михаил Ведерников
Михаил Ведерников поручил проверить работу детской стоматологии в Пскове
16 июля 2019
Михаил Ведерников поручил проверить работу детской стоматологии в Пскове
Через месяц псковичам станут доступны вызов врача через интернет и электронная запись на диспансеризацию
16 июля 2019
Через месяц псковичам станут доступны вызов врача через интернет и электронная запись на диспансеризацию
Игры, мастер-классы и квесты ждут псковичей на празднике «РосянкаFEST»
16 июля 2019
Игры, мастер-классы и квесты ждут псковичей на празднике «РосянкаFEST»

Идет загрузка...