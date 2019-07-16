Фестиваль «Железный град – 2019» пройдет с 3 по 4 августа в Изборске

16:24, 16 июля 2019, ПАИ

С 3 - 4 августа в музее-заповеднике «Изборск» (Печорский район, Псковская область) состоится фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град - 2019». Об этом заявил председатель совета Тульского городского молодежного клуба исторической реконструкции и фехтования Олег Лукьянов в ходе пресс-конференции 17 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Олега Лукьянова, внутренняя программа для участников фестиваля состоится 2 августа. Он поблагодарил музей-заповедник «Изборск» за «высший уровень обеспечения и поддержки».

Руководитель музея-заповедника «Изборск» Наталья Дубровская рассказала, что основная центральная парковка для гостей фестиваля будет находиться на улице Минской на Рижской трассе. Непосредственно на площадку фестиваля не смогут проехать машины без специальных пропусков. Свой автомобиль, как уточнила Наталья Дубровская, также можно будет оставить вдоль обочин на «старой дороге» на Печоры.

Наталья Дубровская отметила, что туристы с палатками смогут остановится в Кленовой роще – на противоположном берегу Городищенского озера. На самом плато разместят только участников фестиваля.

Что касается организации питания, то, по ее словам, будут работать 6 кафе.

Директор музея поблагодарила туроператоров за буклеты, которые они подготовили специально для мероприятия. Этот фестиваль она считает самым главным мероприятием летнего сезона. В прошлом году «Железный град» посетили 10 тысяч человек, добавила Наталья Дубровская.

Программа 13-го Международного фестиваля военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» — 2019»:

3 августа

13:00-19:00 - средневековая ярмарка. Детская площадка. Лагерь стрельцов.

14:00 - торжественный проход и построение участников. Представление клубов.

14:20 - 15:30 - сражение по правилам маневров, дефиле исторического костюма.

15:30 - 16:00 - акустический концерт фолк-групп.

16:00 - историческая программа «XVII век в истории Изборска».

17:00 - конные состязания.

19:00 - концерт фолк-групп.

4 августа

12:00 - 15:00 - средневековая ярмарка. Детская площадка. Лагерь стрельцов.

13:00 - 14:00 - конный рыцарский турнир.

14:30 - 15:00 - средневековая музыка.