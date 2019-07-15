18 тонн огурцов пытались незаконно ввезти в Псковскую область

17:27, 16 июля 2019, ПАИ

18 тонн свежих огурцов пытались незаконно ввезти в Псковскую область, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Подкарантинный товар следовал из Белоруссии в адрес предприятия, зарегистрированного в Ленинградской области.

В результате контрольно-надзорных мероприятий на фитосанитарном контрольному посту «Долосцы» в Себежском районе выяснилось, что в фитосанитарном сертификате на овощи нет информации о должностном лице, выдавшем документ, поэтому он был признан недействительным.

Ввоз огурцов на территорию Российской Федерации запретили, выдано предписание о возврате продукции на территорию Белоруссии. В отношении представителя владельца груза возбудили дело об административном правонарушении.