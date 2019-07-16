Убегая от полиции, мужчина прыгнул в Теплое озеро, и пропал

16:54, 16 июля 2019, ПАИ

Водитель автомобиля Lexus с литовскими номерами в эстонском городе Ряпина, пытаясь скрыться от погони полицейских, остановил машину на берегу Теплого озера, часть которого находится на территории Псковской области (акватория Чудского озера), и прыгнул в воду, пишет DELFI Эстония. Отмечается, что мужчина, возможно, угнал Lexus.

Полицейский предупредительно выстрелил три раза в воздух, но находившийся уже в сотне метров от берега нарушитель поплыл дальше и скрылся. Пограничники на нескольких лодка, а также с привлечением вертолета летного отряда, прочесали приграничный водоем и его берега с тепловой камерой, но найти водителя не удалось.

Местная полиция сейчас вместе с литовскими коллегами разбирается в случившемся. Пока не установлено, мог ли мужчина выбраться из Теплого озера. Полиция, помимо прочего, ищет очевидцев, которые могли бы видеть скрывшегося.

Приметы водителя: худощавого телосложения, одет в джинсы и светлую футболку. Всех, кто мог его видеть, просят обратиться в полицию.