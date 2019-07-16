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Общество

Ускорить переход на электронный документооборот в Псковской области поручил Михаил Ведерников

15 июля на заседании администрации Псковской области во время обсуждения реализации национального проекта «Цифровая экономика» глава региона Михаил Ведерников заявил, что органам власти региона и муниципальных образований нужно полностью перейти на систему электронного документооборота. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

По мнению Михаила Ведерникова, переход на электронный документооборот позволит сократить время рассмотрения и согласования вопросов. Глава региона заявил, что руководство всех комитетов и управлений Псковской области должно определить ответственных, которые будут курировать вопросы реализации перехода на электронный документооборот в своих профильных сферах. Михаил Ведерников поручил начальнику регионального Управления цифрового развития и связи Денису Матвееву детальнее проработать этот вопрос, а также подготовить предложения.

В рамках реализации проекта «Цифровое государственное управление» в Псковской области идет работа по повышению качества государственного управления за счет внедрения цифровых технологий.

С 2011 года к системе электронного документооборота подключено уже более 110 точек доступа: организаций, органов исполнительной власти региона, органов местного самоуправления. Около 1,7 тысяч пользователей на сегодня активно пользуются системой. Планируется, что к концу 2019 года к системе присоединится еще около 50 учреждений.

В Псковской области в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» подготовлены проекты: «Кадры для цифровой экономики», «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление», «Цифровые технологии».

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