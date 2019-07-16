Гигантская пиктограмма появилась на одном из полей в Белоруссии

17:40, 16 июля 2019, ПАИ

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Рисунок 300-метрового скрипичного ключа на земельном участке площадью 3 га появился в Копыльском районе Минской области 16 июля, пишет БЕЛТА.

Авторами объекта выступили организаторы 5-го фестиваля «Классика у ратуши с velcom | A1», в рамках которого состоятся шесть субботних концертов в Минске с 20 июля до 31 августа.

20 июля в 20:30 государственный академический симфонический оркестр Белоруссии под управлением народного артиста Александра Анисимова откроет новый цикл классических концертов под открытым небом у минской ратуши.

Концерты фестиваля пройдут также в Витебске, Бресте, Гомеле и Гродно.