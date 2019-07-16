Соблюдение правил перевозки детей проверят на псковских трассах 18 июля
Сотрудники ГИБДД в Псковской области проведут мероприятия по массированной отработке отдельных видов нарушений Правил дорожного движения 18 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного ведомства.
Отдельная специализированная рота ДПС ГИБДД УМВД России по Псковской области будет выявлять нарушения правил перевозки детей в автомобилях и пассажиров в автобусах.
Дежурство на дорогах Псковской области будет организовано с 9:30 до 12:30.