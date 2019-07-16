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Общество

Специальные блюда летнего меню предлагает попробовать псковский ресторан «Инжир»

Блюда летнего меню предлагает попробовать ресторан «Инжир» в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис», сообщили Псковскому агентству информации в ТРК.

«Ресторан «Инжир» приготовил специальные блюда из летнего меню, которые позволят сделать это лето особенно вкусным!» — рассказали в «Акваполисе».

В летнем меню представлены квелли с томатами (помидоры, имеретинский сыр, песто с кинзой, тархун, укроп, петрушка), окрошка на квасе (говядина отварная, яйцо, свежие огурцы, редис, картофель, зелень, горчица, квас, сметана), окрошка на мацони (говядина отварная, яйцо, свежие огурцы, редис, картофель, зелень, горчица, мацони домашний), холодный борщ (говядина отварная, яйцо, свежие огурцы, свекла, зелень, сметана), жаренный сыр с томатами (томаты, сыр сулугуни, сыр чечил копченый, кинза),а также шашлык из курицы (куриное филе, лук, капуста по-грузински, зира, кориандр, кинза, лаваш, соус «Аджика»).

В качестве десерта ресторан предлагает попробовать мороженое ручной работы с халвой и шоколадом, либо с имбирем и печеньем.

Из напитков доступны молочный коктейль со вкусом капкейка (молоко, мороженое, сливки, капкейк), домашний лимонад с гранатом (чай «Зеленый порох», вода минеральная, сок лимона, сахарный сироп, гранат), «Альпийская кайпиринья» (чай «Зеленый порох», ром, вода сироп сахарный, лайм, апельсин), красная сангрия (вино красное, ром, лимон, апельсин, грейпфрут, вода газированная), розовая сангрия (вино, клубника, ананас, вода газированная, сок) и белая сангрия (вино, вода минеральная, апельсин, яблоко, киви, бренди, сок)

Забронировать столик в ресторане «Инжир» можно по телефону: 20-19-00.

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