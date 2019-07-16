Оживленную улицу в центре Таллина перекроют 20 июля

20:37, 16 июля 2019, ПАИ

В центре Таллина закроют на ремонт улицу Луйзе (район Кесклинне) в субботу – 20 июля. Как сообщает DELFI Эстония, замена асфальта на дороге начнется с 8:00, а закончится поздним вечером.

Отмечается, что для местных жителей обеспечат проезд домой, а пешеходам – проход на улицу. Остальным участникам дорожного движения предложили в качестве объезда использовать улицы Эндла и Техника.

Старейшина района Владимир Свет обратился с просьбой следовать временным ограничительным знакам и запастись временем в связи с ограничением движения.