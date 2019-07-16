Производство тротуарной плитки открылось в исправительной колонии в Великих Луках
Производство тротуарной плитки открылось в исправительной колонии №5 УФСИН России по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, соответствующее соглашение было заключено с одной из великолукских организаций.
На участке производства трудятся двое осужденных, которые изготавливают тротуарную плитку трех видов – «волну», «косточку» и «кирпичик». Трудоустроенные уже произвели около 400 квадратных метров продукции, которая находится на складе учреждения. На следующей неделе плитку отгрузят заказчику.
На производственном участке также в наличии желобки для стока воды и бордюры, готовые к реализации, добавили в пресс-службе.