Производство тротуарной плитки открылось в исправительной колонии в Великих Луках

21:17, 16 июля 2019, ПАИ

Производство тротуарной плитки открылось в исправительной колонии №5 УФСИН России по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, соответствующее соглашение было заключено с одной из великолукских организаций.

На участке производства трудятся двое осужденных, которые изготавливают тротуарную плитку трех видов – «волну», «косточку» и «кирпичик». Трудоустроенные уже произвели около 400 квадратных метров продукции, которая находится на складе учреждения. На следующей неделе плитку отгрузят заказчику.

На производственном участке также в наличии желобки для стока воды и бордюры, готовые к реализации, добавили в пресс-службе.