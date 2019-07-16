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Общество

Совместные кинопремьеры к 75-летию Победы представят Россия и Белоруссия

Кинематографисты России и Белоруссии готовят ряд совместных кинопремьер к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как пишет ТАСС, в их числе фильм «Судьба диверсанта» и анимационный фильм «263 ночи», создаваемый в сотрудничестве с петербургской киностудией «Ленфильм».

Генеральный директор киностудии «Беларусьфильм» Владимир Крачевский рассказал, что эти фильмы будут показаны ближе к 9 мая 2020 года. Он подчеркнул, что в Белоруссии в настоящее время снимается большое количество документальных фильмов военной и исторической тематики.

Владимир Крачевский также рассказал, что киностудия «Беларусьфильм» вошла в копродукцию с Тимуром Бекмамбетовым в рамках создания фильма «Уроки персидского», действие которого происходит в годы Второй мировой войны.

16 июля в Санкт-Петербурге киностудии «Ленфильм» и « Беларусьфильм» заключили соглашении о сотрудничестве в кинопроизводстве, дистрибуции и продвижении кинопроектов.

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