За сломанную сослуживцу челюсть в Острове оштрафовали рядового

22:19, 16 июля 2019, ПАИ

За сломанную сослуживцу челюсть рядового в Острове оштрафовали на 20 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в военном следственном отделе СК России по Псковскому гарнизону.

14 января 2018 года в 18:40 рядовой у здания штаба войсковой части в Острове ударил другого рядового кулаком в лицо, в результате чего потерпевший получил открытый перелом нижней челюсти, который повлек средней тяжести вред здоровью.

Суд признал рядового виновным по пункту «д» части 2 статьи 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью) и назначил ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей.