0
23:57
Оксана Фёдорова похвасталась своей фигурой в купальнике
23:31
Татьяна Пахомова обсудила с жителями двух деревень Дновского района наиболее важные вопросы
22:40
Автомобиль с 10-летней девочкой перевернулся в Пскове
21:17
Производство тротуарной плитки открылось в исправительной колонии в Великих Луках
20:00
Подготовку двух школ и детсада к новому учебному году в Усвятском районе проверил Дмитрий Петров
19:30
Почти 8 млн рублей направят на реконструкцию Петровского парка в Великих Луках
18:22
Как записаться к врачу в Интернете: ПАИ-live с Сергеем Мацепуро
Еще новости
Общество

За сломанную сослуживцу челюсть в Острове оштрафовали рядового

За сломанную сослуживцу челюсть рядового в Острове оштрафовали на 20 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в военном следственном отделе СК России по Псковскому гарнизону.

14 января 2018 года в 18:40 рядовой у здания штаба войсковой части в Острове ударил другого рядового кулаком в лицо, в результате чего потерпевший получил открытый перелом нижней челюсти, который повлек средней тяжести вред здоровью.

Суд признал рядового виновным по пункту «д» части 2 статьи 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью) и назначил ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оксана Фёдорова похвасталась своей фигурой в купальнике
16 июля 2019
Оксана Фёдорова похвасталась своей фигурой в купальнике
Татьяна Пахомова обсудила с жителями двух деревень Дновского района наиболее важные вопросы
16 июля 2019
Татьяна Пахомова обсудила с жителями двух деревень Дновского района наиболее важные вопросы
Автомобиль с 10-летней девочкой перевернулся в Пскове
16 июля 2019
Автомобиль с 10-летней девочкой перевернулся в Пскове
Производство тротуарной плитки открылось в исправительной колонии в Великих Луках
16 июля 2019
Производство тротуарной плитки открылось в исправительной колонии в Великих Луках
Подготовку двух школ и детсада к новому учебному году в Усвятском районе проверил Дмитрий Петров
16 июля 2019
Подготовку двух школ и детсада к новому учебному году в Усвятском районе проверил Дмитрий Петров
Почти 8 млн рублей направят на реконструкцию Петровского парка в Великих Луках
16 июля 2019
Почти 8 млн рублей направят на реконструкцию Петровского парка в Великих Луках
Соцобъекты Псковской области в числе первых в стране подключат к беспроводному Интернету
16 июля 2019
Соцобъекты Псковской области в числе первых в стране подключат к беспроводному Интернету
Ускорить переход на электронный документооборот в Псковской области поручил Михаил Ведерников
16 июля 2019
Ускорить переход на электронный документооборот в Псковской области поручил Михаил Ведерников

Идет загрузка...