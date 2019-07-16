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Общество

Автомобиль с 10-летней девочкой перевернулся в Пскове

Фото Елизаветы Ивановой в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

В Пскове на автодороге в районе автобусной остановка «Дамба» (вблизи моста 50-летия Октября) перевернулся легковой автомобиль, сообщают очевидцы в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 июля около 21:00. Отмечается, что за рулем находился пожилой водитель, который не смог справиться с управлением, из-за чего автомобиль перевернулся на крышу. В салоне находилась 10-летняя девочка.

Инспектор по пропаганде ГИБДД УМВД России города Пскова Юлия Федорова подтвердила ПАИ, что в ДТП никто не пострадал.

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