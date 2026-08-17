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Общество

«Стесняюсь спросить»: для девочек запустили сервис о взрослении и женском здоровье

Образовательный сервис «Сферум» запускает просветительский проект для девочек-подростков с ответами на популярные вопросы о взрослении и женском здоровье «Стесняюсь спросить». Сервис разработан образовательной платформой «Сферум» при поддержке Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова и Клиники Фомина. Мини-приложение доступно в MAX по ссылке, также его можно найти через поиск по названию.

Фото: ПсковГУ

В сервисе «Стесняюсь спросить» собраны короткие полезные статьи, отвечающие на основные вопросы о женском здоровье, возрастных изменениях в теле, отношениях и эмоциях. Все материалы подготовлены и выверены врачами, структурированы по темам, а их чтение займёт 2–3 минуты.

Приложение «Стесняюсь спросить» формирует доверительную среду без нравоучений, в нём содержится только проверенный контент.

«Часто в переходном возрасте девочки-подростки стесняются задавать вопросы, связанные с взрослением, не могут найти проверенную информацию и не знают, к кому обратиться за поддержкой. Сферум вместе с Пироговским университетом и Клиникой Фомина разработал сервис, который поможет разобраться во всех деталях без неловкости и сложных медицинских терминов. В нём только проверенная информация от ведущих экспертов в области женского здоровья, изложенная доступным языком. Родители могут быть уверены в качестве материалов», – прокомментировала Кристина Давыдова, директор по информационному сопровождению VK.

«Когда подросток замечает изменения в своём теле, возникает много вопросов, и часто их просто некому задать. А если и есть кому, то отвечают либо слишком сложно, либо как маленькому ребёнку. Наш проект – это честный и открытый разговор о сложных вещах. Каждая девочка и девушка найдёт понятные ответы, даже если очень стесняется спросить. Опыт врачей и преподавателей Пироговского университета помогает нашим детям взрослеть без страха и недопонимания», – подчеркнула Ольга Милушкина, проректор по учебной работе Пироговского университета.

«Сегодня девочки узнают о теле и взрослении из интернета – часто из противоречивых и непроверенных источников, не соответствующих возрасту. Приложение «Стесняюсь спросить» создаёт безопасное пространство для доверительного диалога, где можно найти понятные ответы на важные вопросы. Авторы контента – профильные специалисты, которые следуют принципам доказательной медицины. Они помогают говорить о взрослении, изменениях тела и заботе о себе доступным языком – без запугивания, стыда и навязанных стереотипов. Для девочки это возможность лучше понимать себя и получать достоверные знания без стеснения. Для родителей – спокойствие и уверенность в том, что ребёнку доступен качественный и безопасный контент по возрасту», – отметила лидер направления «Детская гинекология» Клиники Фомина Кяниз Алиева.

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