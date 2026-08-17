Один человек погиб и 23 пострадали в ДТП на дорогах Псковской области

11:41, 17 августа 2026, ПАИ

В Псковской области за минувшую неделю Госавтоинспекторы выявили 1150 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Об итогах работы за период с 10 по 16 августа сообщает УМВД России по Псковской области.

Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделяли выявлению водителей, управляющих автомобилями в состоянии опьянения. За неделю от управления транспортом отстранили 30 нетрезвых водителей. Пять из них ранее уже привлекались за аналогичное нарушение и вновь сели за руль в состоянии опьянения.

За тот же период на дорогах региона зарегистрировали 15 ДТП. В результате аварий 23 человека получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб.

Ранее сообщалось, что в Великих Луках остановили несовершеннолетнего водителя без прав.