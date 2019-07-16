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Общество

Татьяна Пахомова обсудила с жителями двух деревень Дновского района наиболее важные вопросы

Фото: Instagram

Общественный советник губернатора Псковской области, начальник территориального управления Дновского района регионального комитета по социальной защите Татьяна Пахомова встретилась с жителями деревень Лукомо и Должицы Дновского района 16 июля. Как она сообщила в своем Instagram, разговор получился конструктивный – на встрече обсудили проблемы, а также пути их решения.

По словам Татьяны Пахомовой, наиболее важные вопросы в деревне Лукомо касаются водоснабжения и вывоза мусора, а жители деревни Должицы «ждут завершения строительства дороги, которая построена благодаря помощи Михаила Ведерникова». После ввода дороги в эксплуатацию, автобус свяжет жителей деревни с городом Дно.

Фото: Instagram

«Вопросов накопилось много: и не работающий магазин РайПО, и дороги, и медицинское обслуживание, и так далее. Всё будем решать. Вопросы непростые, и требуют проработки», – добавила Татьяна Пахомова.

12 июля Татьяна Пахомова подала в территориальную избирательную комиссию документы для регистрации в качестве кандидата на выборы главы Дновского района. На выборы, которые состоятся в Единый день голосования 8 сентября, ее выдвинула партия «Единая Россия».

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