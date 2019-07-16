Оксана Фёдорова похвасталась своей фигурой в купальнике

23:57, 16 июля 2019, ПАИ

Известная 41-летняя российская телеведущая, уроженка Пскова Оксана Федорова опубликовала снимок, где она запечатлена в купальнике на отдыхе в Сочи. Об этом пишет портал StarHit.

«Самым лучшим летним модным трендом я считаю свежий цвет лица, блеск глаз и задорную улыбку! И все это мне дает в настоящий момент Черное море. Сочи, я люблю тебя», — написала Оксана Федорова в своем микроблоге.

Ее подписчики в комментариях не только отметили шикарную фигуру звезды, а также оценили цветок на тунике.