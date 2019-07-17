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Общество

Житель Пустошки выплатил уголовный штраф после ограничения выезда за границу

Житель Пустошки выплатил уголовный штраф после ограничения выезда за границу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Суд приговорил мужчину к выплате 10 тысяч рублей за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств).

Приставы возбудили исполнительное производство, но платить деньги должник не торопился. В связи с этим судебный пристав вынес постановление о временном ограничении на право выезда за пределы Российской Федерации, а также подготовил материалы для обращения в суд с представлением о замене штрафа иным видом наказания, о чем предупредил должника. Вскоре он погасил свою задолженность в полном объёме.  

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