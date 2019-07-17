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Общество

Заслуженный артист России Юрий Кузнецов попал в больницу

Заслуженный артист России, звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Юрий Кузнецов был экстренно госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга, сообщает РЕН-ТВ.

По информации телеканала, актёру срочно понадобилась операция из-за проблем с сердцем. На данный момент состояние Юрия Кузнецова удовлетворительное. Впереди актёра ждёт курс реабилитации.

Юрий Кузнецов родился 3 сентября 1946 года в Абакане. В 1969 году он окончил актёрский факультет Дальневосточного педагогического института искусств во Владивостоке и был принят в труппу Хабаровского городского драматического театра. В 1979 году перешёл в Омский театр драмы. В 1973 году Юрий Кузнецов дебютировал в кинематографе, сыграв эпизодическую роль в фильме Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Актёр известен по ролям в фильмах «Брат», «Гений», «Остров», «Именины» и «Псы», а также сериалам «Улица разбитых фонарей», «Преступление и наказание», «Ладога», «Участок» и многим другим.

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