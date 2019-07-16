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Четыре человека пострадали при столкновении четырёх машин в Невельском районе

В Невельском районе при столкновении четырех автомобилей пострадали четыре человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 16 июля в 14:55 на 520-ом километре трассы Санкт Петербург - граница с Белоруссией. 57-летняя женщина-водитель автомобиля Renault-SR выехала с второстепенной дороги на перекресток и не пропустила Volkswagen Tiguan, которым управляла 65-летняя женщина. В результате машины столкнулись. После этого Volkswagen Tiguan врезался в стоящий ВАЗ-21124 под управлением 32-летнего мужчины, который отбросило на стоящий сзади Lada Largus с 38-летним водителем.

Пострадали в аварии водитель Renault-SR и её 57-летняя пассажирка, ехавшие в Volkswagen Tiguan женщины 63 и 65 лет. Они были доставлены в Невельскую межрайонную больницу.

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