Зампредседателя Арбитражного суда Псковской области ушла в отставку

11:11, 17 июля 2019, ПАИ

Заместитель председателя Арбитражного суда Псковской области Ольга Леднева ушла в почётную отставку. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе суда, коллектив проводил её в торжественной обстановке.

Исполняющая обязанности председателя суда Лариса Рутковская от имени коллектива выразила Ольге Ледневой слова благодарности за высокий профессионализм, пожелав благополучия и позитива в жизни. Она также зачитала приветственный адрес от имени председателя суда Фёдора Тимаева, а также вручила медаль судебного департамента при Верховном суде РФ «За безупречную службу».

В ответном слове Ольга Леднева поблагодарила всех своих коллег за совместную работу.

Ольга Леднева имеет стаж работы по юридической специальности более 35 лет, из них в должности судьи - более 20 лет, с 2013 года – в должности заместителя председателя суда. С 2006 года она являлась членом президиума Арбитражного суда Псковской области.

В 2004 году награждена почетной грамотой совета судей Псковской области, в 2011 году присвоено почетное звание «Почетный работник судебной системы», в 2016 году награждена наградным знаком совета судей РФ «За служение правосудию», в 2017 году награждена юбилейной медалью «25 лет арбитражным судам Российской Федерации».