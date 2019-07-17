0
11:58
Александр Котов и Елена Бибикова участвуют в форуме регионов России и Белоруссии
23:57
Оксана Фёдорова похвасталась своей фигурой в купальнике
23:31
Татьяна Пахомова обсудила с жителями двух деревень Дновского района наиболее важные вопросы
22:40
Автомобиль с 10-летней девочкой перевернулся в Пскове
21:17
Производство тротуарной плитки открылось в исправительной колонии в Великих Луках
20:00
Подготовку двух школ и детсада к новому учебному году в Усвятском районе проверил Дмитрий Петров
19:30
Почти 8 млн рублей направят на реконструкцию Петровского парка в Великих Луках
Еще новости
Общество

Зампредседателя Арбитражного суда Псковской области ушла в отставку

Заместитель председателя Арбитражного суда Псковской области Ольга Леднева ушла в почётную отставку. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе суда, коллектив проводил её в торжественной обстановке.

Исполняющая обязанности председателя суда Лариса Рутковская от имени коллектива выразила Ольге Ледневой слова благодарности за высокий профессионализм, пожелав благополучия и позитива в жизни. Она также зачитала приветственный адрес от имени председателя суда Фёдора Тимаева, а также вручила медаль судебного департамента при Верховном суде РФ «За безупречную службу».

В ответном слове Ольга Леднева поблагодарила всех своих коллег за совместную работу.  

Ольга Леднева имеет стаж работы по юридической специальности более 35 лет, из них в должности судьи - более 20 лет, с 2013 года – в должности заместителя председателя суда. С 2006 года она являлась членом президиума Арбитражного суда Псковской области.

В 2004 году награждена почетной грамотой совета судей Псковской области, в 2011 году присвоено почетное звание «Почетный работник судебной системы», в 2016 году награждена наградным знаком совета судей РФ «За служение правосудию», в 2017 году награждена юбилейной медалью «25 лет арбитражным судам Российской Федерации».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Отставки и назначения
Александр Голышев возглавил Псковско-Изборский объединенный музей-заповедник Николай Киянец покинул пост директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Прокуроров Пскова и Псковского района поменяли местами Прокурор Великих Лук снят с должности Руководитель МФЦ Псковской области покинул свой пост Экс-глава Ингушетии станет заместителем министра обороны России Нового начальника представили коллективу псковского УМВД Нина Витковская и Сергей Корсаков вошли в состав Общественной палаты Псковской области Назначен и. п. секретаря Псковского городского отделения «Единой России» Финалист «Лидера года» Ирина Иванова станет зампредседателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Александр Котов и Елена Бибикова участвуют в форуме регионов России и Белоруссии
17 июля 2019
Александр Котов и Елена Бибикова участвуют в форуме регионов России и Белоруссии
Оксана Фёдорова похвасталась своей фигурой в купальнике
16 июля 2019
Оксана Фёдорова похвасталась своей фигурой в купальнике
Татьяна Пахомова обсудила с жителями двух деревень Дновского района наиболее важные вопросы
16 июля 2019
Татьяна Пахомова обсудила с жителями двух деревень Дновского района наиболее важные вопросы
Автомобиль с 10-летней девочкой перевернулся в Пскове
16 июля 2019
Автомобиль с 10-летней девочкой перевернулся в Пскове
Производство тротуарной плитки открылось в исправительной колонии в Великих Луках
16 июля 2019
Производство тротуарной плитки открылось в исправительной колонии в Великих Луках
Подготовку двух школ и детсада к новому учебному году в Усвятском районе проверил Дмитрий Петров
16 июля 2019
Подготовку двух школ и детсада к новому учебному году в Усвятском районе проверил Дмитрий Петров
Почти 8 млн рублей направят на реконструкцию Петровского парка в Великих Луках
16 июля 2019
Почти 8 млн рублей направят на реконструкцию Петровского парка в Великих Луках
Соцобъекты Псковской области в числе первых в стране подключат к беспроводному Интернету
16 июля 2019
Соцобъекты Псковской области в числе первых в стране подключат к беспроводному Интернету

Идет загрузка...