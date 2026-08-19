В Псковской области обсудили меры обеспечения правопорядка и борьбы с киберпреступностью

21:33, 19 августа 2026, ПАИ

Участники координационного совещания по обеспечению правопорядка рассмотрели вопросы безопасности в регионе, контроля за реализацией проектов с привлечением федерального финансирования, а также промежуточные итоги работы по противодействию киберпреступности. Видео рабочей встречи губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал в своём канале в мессенджере MAX.

По словам главы региона, ситуация в сфере борьбы с преступлениями в информационно‑телекоммуникационной среде постепенно улучшается, число регистрируемых правонарушений снижается. Тем не менее злоумышленники используют всё более изощрённые схемы, поэтому особое внимание необходимо уделять защите наиболее уязвимых категорий граждан – детей и пожилых людей, подчеркнул губернатор.

Для профилактики киберпреступлений предложено наращивать просветительскую работу: доводить необходимую информацию до жителей через все доступные каналы и площадки. В качестве дополнительных ресурсов к этой деятельности планируется активно привлекать волонтёров, представителей общественных организаций и участников объединения «Дружина».

На совещании также проанализировали результаты проверок реализации национальных проектов. Для минимизации риска ошибок участники подчеркнули важность продолжения методического сопровождения заказчиков.

Отдельной темой обсуждения стал порядок обеспечения безопасности в период проведения голосования, запланированного на 18–20 сентября.