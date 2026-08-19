Перспективы благоустройства в округе № 12 обсудили жители и представители власти в Пскове

20:55, 19 августа 2026, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин совместно с депутатами Псковской городской Думы Григорием Стороненковым и Евгением Васильевым провёл рабочий выезд в округ № 12. Вместе с жителями представители власти осмотрели ключевые точки округа и обсудили планы улучшения городской среды. О результатах выезда сообщил глава города в своём канале в MAX.



Фото: из канала Бориса Елкина в MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в MAX







Одной из проблемных точек стал участок тротуара от улицы Чудской до улицы Алёхина. В районе магазина «Соловьи» часть пешеходной дорожки отсутствует, а оставшийся участок регулярно подтапливается во время дождей и в период таяния снега. В текущем году запланирован ремонт тротуара от улицы Чудской до школы № 3. В качестве временной меры предложено углубить канаву и уложить водопропускную трубу на затапливаемом участке.

Отдельное внимание уделили безопасности пешеходных маршрутов к школе № 3. Участники выезда осмотрели участок от улицы Технической, д. 15 до стыка с тротуаром вдоль забора школы. Для обеспечения удобного и безопасного подхода к учебному заведению планируется обустроить территорию плиткой, сейчас ведётся расчёт объёма и сроков работ.

В ходе выезда также посетили дворовые территории на улице Алёхина (д. 4, 6, 8), где реализуются проекты ТОС. Все три ТОС – «Тиконд Ретро», «Возрождение» и «Наш дом» – стали победителями городского конкурса. В планах у активистов благоустройство пешеходной дорожки, установка детской игровой площадки и обустройство парковки. Власти подтвердили готовность поддерживать подобные инициативы жителей.

Ещё один важный вопрос, поднятый в ходе встречи, – доступность медицинской помощи в микрорайонах Овсище и ДЭУ. На учёте у педиатра состоит около 3 000 детей, при этом приём ведётся в поликлинике на улице Петровской. Жители много лет просят открыть кабинет педиатра ближе к дому. Вопрос обсудили с главным врачом детской областной клинической больницы Евгением Сергеевичем – он взял задачу в работу. Администрация города со своей стороны поможет в поиске подходящего помещения.

Жители также выступили с инициативой обустроить сквер между домом № 17 на улице Технической и школой № 3. Сейчас участок относится к зоне многоэтажной застройки, но горожане хотят видеть здесь рекреационную зону – комфортное безопасное пространство рядом со школой. Глава города поручил проработать пожелания жителей: на основании собранных предложений будет принято решение о возможности перевода участка в рекреационную зону.

По итогам встречи Борис Елкин поблагодарил всех участников за активное обсуждение проблем и предложений.

«Именно такой диалог помогает видеть проблемы и находить решения. Рад, что жители не остаются в стороне и стремятся сделать свой двор и район лучше», – отметил глава города.

Ранее сообщалось, что власти обсудили ход реализации инфраструктурных проектов и состояние социальных объектов в избирательном округе № 1 в Пскове.