В Невеле социальный координатор и депутат обсудили с жителями проблемы изолированного микрорайона

21:54, 19 августа 2026, ПАИ

Социальный координатор регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Дарья Козьякова вместе с депутатом Невельского муниципального округа Мариной Быстровой провели встречу с жителями микрорайона на улице Горького в Невеле. Район, состоящий из пятиэтажных домов, фактически отрезан от основной части города. Какие меры планируется принять, сообщила Дарья Козьякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Среди главных проблем жители назвали отсутствие полноценного магазина: хотя работает автолавка, людям важно иметь рядом стационарную торговую точку. Не меньшее беспокойство вызывает состояние придомовых территорий — дворы зарастают травой и выглядят заброшенными.

Наиболее острой остаётся ситуация с теплоснабжением. В микрорайоне когда‑то начали реализовывать проект газификации — проложили газопровод и установили модульную котельную, но затем работы свернули. Сейчас отопление обеспечивает старая угольная котельная, которая, по словам жителей, работает с постоянными перебоями и нуждается в срочной модернизации. Марина Быстрова отметила, что у теплоснабжающего предприятия накопились миллионные долги, и проблема с каждым годом усугубляется.

Ещё один наболевший вопрос — расписание школьного автобуса. Транспорт приходит в 7:00 и 8:30, тогда как уроки начинаются в 8:10. Из‑за этого дети либо вынуждены долго ждать у закрытой школы, либо рискуют опоздать. Сейчас прорабатывается вариант взаимодействия со школой: важно организовать присмотр за детьми, которые приезжают раньше начала занятий.

Все обращения жителей зафиксированы — их планируют прорабатывать системно. Дарья Козьякова подчеркнула, что такие встречи позволяют увидеть реальную картину и оказать помощь там, где она действительно необходима.