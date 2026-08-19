Лагерь «Алые паруса» посетили Александр Сорокин и Наталья Мельникова

21:18, 19 августа 2026, ПАИ

Министр образования региона Александр Сорокин совместно с сенатором РФ от Псковской области Натальей Мельниковой посетил с рабочим визитом лагерь «Алые паруса». Об этом ПАИ сообщили в министерстве образования Псковской области.

Мероприятие прошло в рамках контроля детской оздоровительной кампании. Начальник лагеря Жанна Паринова ознакомила участников выезда с инфраструктурой «Алых парусов», с условиями проживания и с распорядком дня воспитанников.

«Для меня как сенатора от Псковской области особенно важно лично видеть, как организован детский отдых, чем живут наши лагеря и какие возможности создаются для ребят. Детский лагерь – это место, где дети могут интересно и с пользой провести лето, найти новых друзей, раскрыть свои таланты и просто получить яркие, добрые впечатления», – отметила Наталья Мельника на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, лагерь ежегодно размещает более 100 обучающихся. В этом году в «Алых парусах» уже прошли три смены, в том числе «Содружество Орлят России».

В настоящее время завершается четвёртая, профильная смена для спортсменов: для ребят подготовлены общелагерные мероприятия и тренировки.

Ранее сообщалось, что более 70 подростков приняло участие в профориентационном мероприятии в детском лагере в Печорском округе.