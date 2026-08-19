12 инициатив псковичей победили в конкурсном отборе социальных проектов

20:36, 19 августа 2026, ПАИ

В Псковской области по итогам конкурсного отбора социальных проектов выбрали 12 лучших инициатив. Общая сумма поддержки составляет более пяти миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного правительства Псковской области.

Среди победителей есть серьёзные патриотические проекты.

Например, Вера Климова, жена участника СВО, выступила с инициативой продолжить проект выпуска тематических тетрадей с информацией о героях – участниках СВО, которые родились на территории Псковской области или проходили службу в 76-й дивизии. Этот проект был реализован в 2024 году и теперь получит своё развитие.

Также запланированы встречи членов семей СВО с представителями патриотических организаций, проведение мастер-классов для семей участников СВО.

Кроме того, в Гдове появится «Клуб молодых мам», в Порхове – сразу два семейных пространства: на территории школы № 3 и клуб «Семейное созвездие «Порхов».

В Пскове и Великих Луках состоится два инклюзивных фестиваля для детей с ОВЗ, в Бежаницах – семейный фестиваль «Ромашковое поле» с мастер-классами, историческим лагерем, семейными квестами и шоу аниматоров.

Ранее сообщалось, что три зоозащитные организации Пскова получат субсидии по итогам конкурса НКО.