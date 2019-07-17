Площадь Победы отремонтируют в Печорах
Площадь Победы отремонтируют в городе Печоры в рамках крупного инфраструктурного проекта. Аукцион на выполнение работ опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 6 млн 706 тыс. 880 рублей. Источник финансирования - средства международного проекта ER-1 «Улучшение доступности удаленных областей в Юго-Восточной Эстонии и Псковской области для традиционного предпринимательства и устойчивого развития»/ «ДОСТУП МСП» Программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония».
Проведение аукциона запланировано на 29 июля.
Подрядчику необходимо уложить новый асфальт, нанести разметку термопластиком, обновить тротуары, провести благоустройство, сделать газон. Работы должны быть завершены до 30 сентября.
Также объявлен аукцион на устройство наружного электроосвещения на площади Победы, на эти цели в бюджете Печорского района запланировано 3 млн 990 тыс. 210 рублей.