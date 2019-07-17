Строительство детского сада на Звёздной в Пскове ведется с опережением сроков

13:11, 17 июля 2019, ПАИ

Строительство детского сада на 270 мест на улице Звёздной в Пскове ведется с опережением сроков. Об этом сообщил руководитель ГК «ЛУГ» Ян Лузин на встрече с журналистами 17 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Новый детсад строится в микрорайоне «Смарт» в рамках федеральной программы увеличения количества мест в дошкольных образовательных учреждениях. Ян Лузин рассказал, что внешние работы завершены, идет внутренняя отделка. Детский сад будет соответствовать всем нормам, в том числе требованиям доступной среды - для маломобильных граждан установят лифт. Сдача объекта планируется в декабре. Это будет самый крупный детсад в городе.

Руководитель ГК «ЛУГ» добавил, что присутствует контрольная функция со стороны администрации Псковской области и благодарил власти региона за помощь. По его словам, благодаря губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову подрядчик получил большую федеральную поддержку. «Такой детский сад - это подарок нам всем от области», - заявил Ян Лузин.

В декабре 2018 года ГК «ЛУГ» построила ясли в жилом комплексе «Европа». Следующий детский сад появится на улице Юности, по словам Яна Лузина, он будет возведён исключительно на средства инвесторов. Ещё один большой детский сад на 230 мест будет построен в Борисовичах.

В 2019 году в Псковской области планируется сдать четыре новых детских сада и ясельные группы. Они строятся рамках национального проекта «Демография» в Пскове и Великих Луках.

Благодаря работе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с федеральным центром по нацпроекту «Образование» регион получит из государственной казны более 732 млн рублей, софинансирование субъекта - 55 млн рублей. На реализацию мероприятий нацпроекта «Демография» в 2019–2021 годах для Псковской области предусмотрены 912 млн рублей из федерального бюджета, софинансирование региона составляет всего 9 млн рублей. К 2021 году в области планируется полностью закрыть потребность в местах в ясельных группах.