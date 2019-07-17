0
15:51
На 42% готова Псковская область к отопительному сезону
15:09
Возобновил работу Совет автошкол Псковской области
14:52
Новый спецавтомобиль пополнил технопарк псковского «Экопрома»
14:21
Привлекать священников к работе с родителями предлагают в Псковской области
13:59
26 млн рублей будут выделены псковским добровольным дружинам
13:11
Строительство детского сада на Звёздной в Пскове ведется с опережением сроков
11:58
Александр Котов и Елена Бибикова участвуют в форуме регионов России и Белоруссии
Еще новости
Общество

Строительство детского сада на Звёздной в Пскове ведется с опережением сроков

Строительство детского сада на 270 мест на улице Звёздной в Пскове ведется с опережением сроков. Об этом сообщил руководитель ГК «ЛУГ» Ян Лузин на встрече с журналистами 17 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Новый детсад строится в микрорайоне «Смарт» в рамках федеральной программы увеличения количества мест в дошкольных образовательных учреждениях. Ян Лузин рассказал, что внешние работы завершены, идет внутренняя отделка. Детский сад будет соответствовать всем нормам, в том числе требованиям доступной среды - для маломобильных граждан установят лифт. Сдача объекта планируется в декабре. Это будет самый крупный детсад в городе.

Руководитель ГК «ЛУГ» добавил, что присутствует контрольная функция со стороны администрации Псковской области и благодарил власти региона за помощь. По его словам, благодаря губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову подрядчик получил большую федеральную поддержку. «Такой детский сад - это подарок нам всем от области», - заявил Ян Лузин.

В декабре 2018 года ГК «ЛУГ» построила ясли в жилом комплексе «Европа». Следующий детский сад появится на улице Юности, по словам Яна Лузина, он будет возведён исключительно на средства инвесторов. Ещё один большой детский сад на 230 мест будет построен в Борисовичах. 

В 2019 году в Псковской области планируется сдать четыре новых детских сада и ясельные группы. Они строятся рамках национального проекта «Демография» в Пскове и Великих Луках.

Благодаря работе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с федеральным центром по нацпроекту «Образование» регион получит из государственной казны более 732 млн рублей, софинансирование субъекта -  55 млн рублей. На реализацию мероприятий нацпроекта «Демография» в 2019–2021 годах для Псковской области предусмотрены 912 млн рублей из федерального бюджета, софинансирование региона составляет всего 9 млн рублей. К 2021 году в области планируется полностью закрыть потребность в местах в ясельных группах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На 42% готова Псковская область к отопительному сезону
17 июля 2019
На 42% готова Псковская область к отопительному сезону
Возобновил работу Совет автошкол Псковской области
17 июля 2019
Возобновил работу Совет автошкол Псковской области
Новый спецавтомобиль пополнил технопарк псковского «Экопрома»
17 июля 2019
Новый спецавтомобиль пополнил технопарк псковского «Экопрома»
Привлекать священников к работе с родителями предлагают в Псковской области
17 июля 2019
Привлекать священников к работе с родителями предлагают в Псковской области
26 млн рублей будут выделены псковским добровольным дружинам
17 июля 2019
26 млн рублей будут выделены псковским добровольным дружинам
Строительство детского сада на Звёздной в Пскове ведется с опережением сроков
17 июля 2019
Строительство детского сада на Звёздной в Пскове ведется с опережением сроков
Александр Котов и Елена Бибикова участвуют в форуме регионов России и Белоруссии
17 июля 2019
Александр Котов и Елена Бибикова участвуют в форуме регионов России и Белоруссии
Оксана Фёдорова похвасталась своей фигурой в купальнике
16 июля 2019
Оксана Фёдорова похвасталась своей фигурой в купальнике

Идет загрузка...