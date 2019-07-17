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Общество

FaceApp по-псковски: «Постаревшие» Юлия Пересильд, Оксана Федорова, Николай Королев и другие

В последние несколько дней социальные сети, в особенности Instagram и Facebook, разрываются от количества фотографий, обработанных в приложении FaceApp – сервиса, который с помощью нейросетей может «состарить» ваше лицо, нарисовать на нем улыбку, а то и вовсе поменять пол. Но именно функция «состаривания» больше всего тронула пользователей по всему миру: фотографии своей престарелой версии опубликовали уже тысячи пользователей социальных сетей.

Обновленный фильтр «состаривания» вернул приложение в топы AppStore и Google Play: с 471 места в России и 1381 в США программа сразу взлетела в топ-10. Приложение создано российскими разработчиками в 2017 году.

Гарик Харламов, Михаил Галустян, телеведущий Владимир Соловьёв, актриса Настасья Самбурская, комментатор Георгий Черданцев уже запустили в российском Instagram волну FaceApp-снимков.

Псковское агентство информации решило испытать приложение и выяснить, как будут выглядеть в преклонном возрасте наиболее популярные псковские исполнители и актёры.

 

 

Шоумен Николай Королёв

Певица Джана

Актёр Псковского академического театра драмы Камиль Хардин

 

 

Актриса Псковского академического театра драмы Ксения Тишкова

Мисс Псков-2018 Елизавета Черноок

Решили не останавливаться на звёздах, ныне живущих в Пскове, а «состарить» и известных уроженок города – актрису Юлию Пересиль и телеведущую и певицу Оксану Фёдорову.

Юлия Пересильд

Оксана Фёдорова

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