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Общество

26 млн рублей будут выделены псковским добровольным дружинам

26 миллионов рублей будут выделены на обеспечение деятельности добровольных дружин в Псковской области. Финансирование идёт в рамках региональной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области на 2014-2020 годы и муниципальных программ. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на координационном совещании по обеспечению правопорядка 17 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона выразил уверенность, что выделенные средства помогут обеспечить безопасность на улицах. Он добавил, что в прошлом году дружинники выявили более 6 тыс. административных правонарушений.

Кроме того, Михаил Ведерников проинформировал участников заседания о том, что в регионе «за последние пять месяцев всех возрастных группах число суицидов снизилось практически в 2 раза». «Это, безусловно, хороший результат нашей работы, я хочу вас поблагодарить», - обратился он к собравшимся.

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