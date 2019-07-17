Единую систему поощрения дружинников разработают в Псковской области

14:39, 17 июля 2019, ПАИ

В Псковской области может появиться единая система поощрения дружинников. Разработать её предложил губернатор Михаил Ведерников на координационном совещании по обеспечению правопорядка 17 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Михаила Ведерникова, средства на поощрение могут выделить из областного бюджета, а еще одну часть - за счет муниципалитетов. Глава региона отметил, что необходимо раз в год проводить мероприятие по поощрению лучших добровольцев.

Начальника Пограничного управления ФСБ России по Псковской области Андрей Парамонов подчеркнул, что без опоры на местное население его ведомству сложно было задержать нарушителей правопорядка. По его словам, добровольцам, которые помогают пограничникам выплачивают вознаграждение в 120 рублей. Андрей Парамонов предложил увеличить эту сумму до 300 рублей.

Заместитель начальника Управления специальных программ администрации Псковской области-начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами Андрей Павлов отметил, что расходы на поощрение граждан, оказывающих содействие правоохранителям, запланированы в бюджетах только 9 районов области. Сегодня в регионе действуют 33 дружины, в которых состоят более 400 человек. В 2018 году с участием добровольцев были раскрыты 15 преступлений, 6 административных дел, а в текущем – более 3 тысяч, 12 лиц задержаны по подозрению в совершении преступлений.