0
15:51
На 42% готова Псковская область к отопительному сезону
15:09
Возобновил работу Совет автошкол Псковской области
14:52
Новый спецавтомобиль пополнил технопарк псковского «Экопрома»
14:21
Привлекать священников к работе с родителями предлагают в Псковской области
13:59
26 млн рублей будут выделены псковским добровольным дружинам
13:11
Строительство детского сада на Звёздной в Пскове ведется с опережением сроков
11:58
Александр Котов и Елена Бибикова участвуют в форуме регионов России и Белоруссии
Еще новости
Общество

На 42% готова Псковская область к отопительному сезону

Псковская область готова к отопительному сезону на 42%, что соответствует показателям прошлого года. Об этом заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов на совещании с главами районов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Грахова, все муниципалитеты уже создали комиссии по подготовке к отопительному сезону. Председатель комитета подчеркнул, что необходимо обеспечить готовность жилищного фонда, сформировать аварийный запас ресурсов. Он также заявил, что администрация региона уделяет особое внимание подготовке к отопительному сезону.

Сергей Грахов попросил глав районов в ежедневном режиме оповещать о ходе подготовки.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ также сообщил, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял решение о выделении дополнительных субсидий – на 2019 год предусмотрено 204 млн рублей. В ближайшее время средства начнут получать муниципалитеты.

Сергей Грахов отметил, что основная задолженность муниципалитетов перед поставщиками газа составляет 1,3 млрд рублей, при этом есть положительная динамика сокращения общего размера задолженности. Кроме того, 98 млн рублей за коммунальные услуги задолжали областные социальные учреждения.

По словам председателя комитета, в июне по 6 теплоснабжающим организациям подписан график погашения задолженности на 10 лет с компанией «Газпром».  В этой сфере, отметил он, наблюдается хорошая динамика, по остальным предприятиям будут составлены индивидуальные графики.

Сергей Грахов также отметил необходимость усиления претенциозно-исковой работы. По его данным, объем взысканной задолженности составляет 94 млн рублей, подано исков – на 350 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На 42% готова Псковская область к отопительному сезону
17 июля 2019
На 42% готова Псковская область к отопительному сезону
Возобновил работу Совет автошкол Псковской области
17 июля 2019
Возобновил работу Совет автошкол Псковской области
Новый спецавтомобиль пополнил технопарк псковского «Экопрома»
17 июля 2019
Новый спецавтомобиль пополнил технопарк псковского «Экопрома»
Привлекать священников к работе с родителями предлагают в Псковской области
17 июля 2019
Привлекать священников к работе с родителями предлагают в Псковской области
26 млн рублей будут выделены псковским добровольным дружинам
17 июля 2019
26 млн рублей будут выделены псковским добровольным дружинам
Строительство детского сада на Звёздной в Пскове ведется с опережением сроков
17 июля 2019
Строительство детского сада на Звёздной в Пскове ведется с опережением сроков
Александр Котов и Елена Бибикова участвуют в форуме регионов России и Белоруссии
17 июля 2019
Александр Котов и Елена Бибикова участвуют в форуме регионов России и Белоруссии
Оксана Фёдорова похвасталась своей фигурой в купальнике
16 июля 2019
Оксана Фёдорова похвасталась своей фигурой в купальнике

Идет загрузка...