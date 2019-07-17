На 42% готова Псковская область к отопительному сезону

15:51, 17 июля 2019, ПАИ

Псковская область готова к отопительному сезону на 42%, что соответствует показателям прошлого года. Об этом заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов на совещании с главами районов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Грахова, все муниципалитеты уже создали комиссии по подготовке к отопительному сезону. Председатель комитета подчеркнул, что необходимо обеспечить готовность жилищного фонда, сформировать аварийный запас ресурсов. Он также заявил, что администрация региона уделяет особое внимание подготовке к отопительному сезону.

Сергей Грахов попросил глав районов в ежедневном режиме оповещать о ходе подготовки.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ также сообщил, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял решение о выделении дополнительных субсидий – на 2019 год предусмотрено 204 млн рублей. В ближайшее время средства начнут получать муниципалитеты.

Сергей Грахов отметил, что основная задолженность муниципалитетов перед поставщиками газа составляет 1,3 млрд рублей, при этом есть положительная динамика сокращения общего размера задолженности. Кроме того, 98 млн рублей за коммунальные услуги задолжали областные социальные учреждения.

По словам председателя комитета, в июне по 6 теплоснабжающим организациям подписан график погашения задолженности на 10 лет с компанией «Газпром». В этой сфере, отметил он, наблюдается хорошая динамика, по остальным предприятиям будут составлены индивидуальные графики.

Сергей Грахов также отметил необходимость усиления претенциозно-исковой работы. По его данным, объем взысканной задолженности составляет 94 млн рублей, подано исков – на 350 млн рублей.