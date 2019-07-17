Несколько исторических выставок откроется в Псковском музее-заповеднике в Дни города

17:47, 17 июля 2019, ПАИ

19 июля в 15:00 в Псково-Изборском объединенном музее-заповеднике (улица Некрасова, дом 7) откроется выставка «Сотрудники Псковского музея - участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», посвященная 75-летию освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В экспозиции будут представлены фотографии, документы из государственных и семейных архивов, иллюстрирующие боевой путь ветеранов Великой Отечественной войны, которые в разные годы работали в Псковском музее.

В частности, 20 июля в 14:00 состоится интерактивная экскурсия «Война от первого лица» в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны». Записаться можно по телефону +7 (8112) 66-33-11.

21 июля в рамках Исторического календаря памятных дат начнет работу выставочный комплекс, посвященный 90-летию со дня рождения писателя, журналиста, лауреата Ленинской и Государственной премий И. А. Васильева. Там будут представлены книги с его дарственной надписью.

23 июля в 15:00 в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» откроется выставка «Не гаснет памяти огонь...». Посетители смогут посмотреть документы и награды участника освобождения Пскова, почетного гражданина города Н. И. Деревенченко.

Справки по телефону: +7 (8112) 66-33-11.