Финал всероссийских соревнований по футболу среди сельских команд «Колосок» пройдёт в Пскове

16:58, 17 июля 2019, ПАИ

С 20 по 25 июля в Пскове на стадионе «747» состоятся финальные игры всероссийских соревнований по футболу среди сельских команд «Колосок». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, торжественная церемония открытия мероприятия состоится 20 июля в 15:00.

В финальном этапе соревнований примут участие 16 команд из регионов России. Это футболисты Псковской, Ленинградской, Калининградской, Ивановской, Курганской, Орловской, Тамбовской, Саратовской, Волгоградской, Пензенской, Томской областей, а также Краснодарского и Забайкальского краев, Башкортостана, Дагестана и Чувашии. Всего на финал турнира приедут более 220 спортсменов 2004-2005 годов рождения. Награждение победителей состоится 25 июля в 13:00.

Всероссийские соревнования по футболу среди сельских команд «Колосок» проводятся для того, чтобы привлечь детей, которые проживают в сельской местности, к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Руководство по подготовке и проведению турнира осуществляют министерство спорта, Российский футбольный союз и общероссийский союз общественных объединений «Добровольное спортивное общество «Урожай». Непосредственное проведение финальных соревнований возложено на комитет по спорту Псковской области.