Василий Осипов поручил районам максимально ускорится в реализации проектов по комфортной среде

17:33, 17 июля 2019, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов поручил муниципалитетам максимально ускориться в работе в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом он заявил на совещании с главами районов 17 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Василий Осипов поинтересовался, когда по Пскову будут заключены контракты по программе. Представитель администрации заверила, что вся документация на 62 млн рублей уже готова, до 1 августа основная масса контрактов должна быть размещена. Василий Осипов заявил, что необходимо ускоряться и заключать контракты как можно быстрее.

Вице-губернатор поблагодарил глав тех районов, которые на сегодняшний день заключили контракты и приступили к работам. При этом Василий Осипов заметил, что к 1 августа порядка 40% контрактов не будут заключены, и ещё раз обратил внимание глав муниципалитетов на необходимость увеличить темп работы.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов заявил, что комитет готов помогать муниципалитетам в плане подбора подрядчиков для реализации проектов по формированию комфортной городской среды. Василий Осипов считает, что это нужно делать на этапе подготовки конкурсной документации, до ее размещения.

Кроме того, по мнению Сергея Грахова, уже необходимо проводить общественное обсуждение по общественным территориям на 2020 год, а по дворовым – «иметь в уме» варианты для оперативного внедрения в работу. Он также добавил, что выделенные на следующий год средства покажут результат работы в текущем. На 2019 год из запланированных 192 млн на сегодняшний день «законтрактованы» только 92 млн.