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Общество

Инвесторов собираются привлекать на автовокзалы в Псковской области

Инвесторов собираются привлекать на автовокзалы в Псковской области. Об этом заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на совещании с главами районов 17 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Борис Елкин отметил, что большинство автовокзалов в районах - это не только место продажи билетов, но и важное социальное место. Например, после школы здесь ждут автобусы школьники.

Он сообщил, что сейчас в Пыталовском районе прорабатывается вопрос по привлечению инвестора для аренды помещений на автовокзале. Это делается для того, чтобы отремонтировать автовокзал, а также открыть в нём разные торговые точки.

Руководитель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству подчеркнул, что в данный момент на автовокзалах один источник дохода — продажа билетов. В связи с этим он попросил поддержки и помощи в части привлечения инвесторов для спасения автовокзалов в муниципалитетах, чтобы они остались местами притяжения граждан.   

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