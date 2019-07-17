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Общество

Делегация Псковской области приняла участие в заседании экспертной группы Комитета Госдумы по культуре

Делегация Псковской области приняла участие в расширенном заседании экспертной группы Комитета Госдумы по культуре, которая осуществляет парламентский контроль за реализацией национального проекта «Культура» под руководством первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Александра Шолохова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Собравшиеся обсудили исполнение федеральных проектов за первые полгода действия национального проекта «Культура». Заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова заявила, что график выполнения задач выдерживается. К июлю 2019 года освоен 31% от общего бюджета, он составляет 14 млрд рублей.

«На сегодня, анализируя итоги 6 месяцев, можно сказать, что движение идет в нормальном темпе, выполняются все контрольные точки», — подчеркнула Ольга Ярилова. Она также добавила, что в установленные сроки заключены все 168 соглашений с регионами, к июлю - около 50% муниципальных контрактов.

В 2019 году в Псковской области в рамках национального проекта «Культура» отремонтируют два учреждения культурно-досугового типа, закупят музыкальные инструменты для четырех образовательных организаций в сфере культуры (колледж искусств и три детские школы искусств). На это выделено 17,5 млн рублей и 16 млн рублей соответственно. Еще 1 млн рублей предусмотрен на создание виртуального концертного зала. Кроме того, Минкульт РФ поддержал 3 проекта НКО региона. Псковская область получит субсидии в размере 3 млн рублей из федерального бюджета на реализацию каждого творческого проекта, а грант в размере 2 млн рублей получит самодеятельный творческий коллектив региона.

Национальный проект «Культура» запущен 1 января текущего года. В рамках его исполнения к 2024 году планируется увеличить количество сельских культурно-досуговых объектов, ряд библиотек будут переоборудованы по модельному стандарту, увеличится количество творческих коллективов, которые получат субсидии из федерального бюджета.

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