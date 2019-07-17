Александр Котов: Соглашение с Витебской областью позволит искать новые пути для развития экономики приграничья

18:34, 17 июля 2019, ПАИ

Подписание соглашения между законодательными органами Псковской и Витебской области позволит искать новые варианты для развития в социальных и культурных связях, отношениях между общественными организациями и некоммерческими объединениями, экономики приграничных субъектов. Об этом заявил спикер Псковского областного Собрания Александр Котов после подписания соглашения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов подчеркнул, что подписанное соглашение позволит двум приграничным субъектам более тесно работать по всем направлениям. По его словам, для любого производства важны два определяющих условия: сырьё и рынки сбыта, - и эти вопросы как раз обсуждались в рамках форума регионов России и Белоруссии. Спикер облсобрания сказал, что для малого и среднего предпринимательства должна быть создана возможность организации производства и рынка сбыта той продукции, которая потенциально может изготавливаться.

При этом Александр Котов обратил внимание на то, что одними законодательными органами эту задачу решить невозможно. Он подчеркнул, что необходимо создать условия для тесного сотрудничества предпринимателей с одной и с другой стороны. «Мы должны думать над тем, как с помощью законов, которые мы принимаем, создавать привлекательные условия для развития предпринимательства и налаживания производства», - уточнил он.

Председатель Псковского областного Собрания также сообщил, что сегодня между двумя государствами и, в частности, между Псковской областью и субъектами Белоруссии налажен большой товарооборот, и его потенциал ещё далеко не исчерпан. По его мнению, увеличение товарооборота повлечёт за собой создание рабочих мест и поступления в бюджет. Александр Котов добавил, что подписание соглашения с Витебской областью поможет найти основу для более тесного сотрудничества между законодательными органами двух приграничных субъектов.

17 июля в рамках работы VI форума регионов России и Белоруссии состоялось подписание соглашения между Псковским областным Собранием и Витебским областным Советом.