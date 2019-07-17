Бизнесмены Пскова и Великих Лук пожаловались на снижение выручки из-за ограничений продажи алкоголя

18:22, 17 июля 2019, ПАИ

В адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадия Мурылева поступило обращение от бизнесменов Пскова, Великих Лук и владельцев местных сетевых магазинов. Они пожаловались на снижение выручки из-за запрета торговли алкоголем с 21:00, который действует в Псковской области уже 4 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Бизнесмены отметили, что после 21:00 и в утренние часы доход в среднем упал на 50%, что привело к смене режима работы магазинов, а в некоторых случаях - к их закрытию.

Предприниматели обратили внимание на то, что в соседних регионах – Ленинградской, Смоленской, Новгородской областях - дополнительные ограничения времени продажи спиртного не доказали свою эффективность, уровень алкоголизма не изменился за время их действия, а наполняемость бюджета при этом снижалась, в итоге ограничения были отменены.

Аркадий Мурылев согласился с озвученной проблемой и отметил, что на неё стоит обратить внимание органов власти, чтобы попытаться найти компромиссное решение вопроса, которое позволит снизить нелегальную продажу спиртного и, в тоже время, не приведет к росту алкоголизации населения.

Ключевой задачей бизнес-омбудсмен видит возвращение потребителя в легальный сектор, что позволит увеличить доходность не только самих предпринимателей, реализующих, в том числе, алкоголь, но и приведет к поступлению дополнительных средств в бюджет для развития местной экономики.