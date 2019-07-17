Елена Бибикова: Соглашение с Витебской областью – новая ступенька, которая позволит расширить сотрудничество

18:51, 17 июля 2019, ПАИ

Подписание соглашения между законодательными органами Псковской и Витебской области послужит толчком для дальнейшего развития отношений во многих сферах совместной деятельности. Об этом заявила сенатор от Псковской области Елена Бибикова после подписания соглашения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Елена Бибикова отметила, что подписанное соглашение – новая ступенька, которая позволит расширить сотрудничество между приграничными регионами и укрепить дружеские отношения, которые на сегодня сложились.

По мнению сенатора, сложившиеся между Псковской и Витебской областями отношения не просто соседские, а родные. Она сообщила, что сегодня на заседании форума регионов России и Белоруссии говорилось о том, что на уровне предприятий и муниципалитетов двух государств уже работает 11 соглашений. А заключенное соглашение между законодательными органами приграничных субъектов, по её мнению, даст ещё один импульс для совместного сотрудничества и принятия решений.

17 июля в рамках работы VI форума регионов России и Белоруссии состоялось подписание соглашения между Псковским областным Собранием и Витебским областным Советом. Работа форума ведётся в рамках деятельности Союзного государства, 20-летие создания которого отмечается в 2019 году.