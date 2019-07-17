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Общество

Бумажные паспорта прекратят выдавать в России в 2022 году

Максим Акимов демонстрирует образец электронного удостоверения личности гражданина России. Фото: Екатерина Штукина / ТАСС.

В 2022 году в России перестанут выдавать бумажные паспорта. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов, сообщает ТАСС.

Максим Акимов отметил, что работа по внедрению электронных паспортов начнется в июле 2020 года, а после того, как количество пунктов выдачи паспортов нового образца увеличится  с 1 тысячи 100 до 3 тысяч, выдача паспортов старого образца будет завершена. По его словам, это произойдёт в 2022 году.

Вице-премьер также сообщил, что все комплектующие для электронных паспортов будут российского производства. Кроме того, он продемонстрировал журналистам образец электронного удостоверения личности гражданина России.

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