0
19:43
Как отмечали День города в Пскове в последние 10 лет
19:03
FaceApp по-псковски: «Постаревшие» Юлия Пересильд, Оксана Федорова, Николай Королев и другие
18:55
За ремёслами - на хутор
18:51
Елена Бибикова: Соглашение с Витебской областью – новая ступенька, которая позволит расширить сотрудничество
18:34
Александр Котов: Соглашение с Витебской областью позволит искать новые пути для развития экономики приграничья
18:22
Бизнесмены Пскова и Великих Лук пожаловались на снижение выручки из-за ограничений продажи алкоголя
17:20
Сергей Грахов поручил районам заключить с регоператором по ТКО договоры на уборку свалок
Еще новости
Общество

Опору и подвес для кабеля установят на улице Заречной в Дно

Фото из Instagram Татьяны Пахомовой.

В Дно на улице Заречной будут установлены опора и подвес для кабеля. Такое решение было принято после того, как общественный советник губернатора Псковской области, начальник территориального управления Дновского района регионального комитета по социальной защите Татьяна Пахомова обратилась в «Ростелеком». Об этом Татьяна Пахомова сообщила в своем Instagram.

Татьяна Пахомова напомнила, что к ней обратилась жительница Дно с жалобой на то, что на улице Заречной валяются телефонные провода. Для того чтобы решить проблему, общественный советник губернатора Псковской области встретилась с  инженером ЛТУ Порхов (Дно) «Ростелекома» Алексеем Максимовым. Он принял решение отправить на место ремонтную бригаду. По итогу осмотра принято решение по установке опоры и подвеса для кабеля.

Кроме того, Татьяна Пахомова обсудила с Алексеем Максимовым перспективы развития федерального проекта «Информационная инфраструктура» в Дновском районе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

FaceApp по-псковски: «Постаревшие» Юлия Пересильд, Оксана Федорова, Николай Королев и другие
17 июля 2019
FaceApp по-псковски: «Постаревшие» Юлия Пересильд, Оксана Федорова, Николай Королев и другие
Елена Бибикова: Соглашение с Витебской областью – новая ступенька, которая позволит расширить сотрудничество
17 июля 2019
Елена Бибикова: Соглашение с Витебской областью – новая ступенька, которая позволит расширить сотрудничество
Александр Котов: Соглашение с Витебской областью позволит искать новые пути для развития экономики приграничья
17 июля 2019
Александр Котов: Соглашение с Витебской областью позволит искать новые пути для развития экономики приграничья
Бизнесмены Пскова и Великих Лук пожаловались на снижение выручки из-за ограничений продажи алкоголя
17 июля 2019
Бизнесмены Пскова и Великих Лук пожаловались на снижение выручки из-за ограничений продажи алкоголя
Сергей Грахов поручил районам заключить с регоператором по ТКО договоры на уборку свалок
17 июля 2019
Сергей Грахов поручил районам заключить с регоператором по ТКО договоры на уборку свалок
Более 1,2 тысяч мест для дошкольников будут созданы в Псковской области до конца года
17 июля 2019
Более 1,2 тысяч мест для дошкольников будут созданы в Псковской области до конца года
На 42% готова Псковская область к отопительному сезону
17 июля 2019
На 42% готова Псковская область к отопительному сезону
Возобновил работу Совет автошкол Псковской области
17 июля 2019
Возобновил работу Совет автошкол Псковской области

Идет загрузка...