Опору и подвес для кабеля установят на улице Заречной в Дно

20:17, 17 июля 2019, ПАИ

В Дно на улице Заречной будут установлены опора и подвес для кабеля. Такое решение было принято после того, как общественный советник губернатора Псковской области, начальник территориального управления Дновского района регионального комитета по социальной защите Татьяна Пахомова обратилась в «Ростелеком». Об этом Татьяна Пахомова сообщила в своем Instagram.

Татьяна Пахомова напомнила, что к ней обратилась жительница Дно с жалобой на то, что на улице Заречной валяются телефонные провода. Для того чтобы решить проблему, общественный советник губернатора Псковской области встретилась с инженером ЛТУ Порхов (Дно) «Ростелекома» Алексеем Максимовым. Он принял решение отправить на место ремонтную бригаду. По итогу осмотра принято решение по установке опоры и подвеса для кабеля.

Кроме того, Татьяна Пахомова обсудила с Алексеем Максимовым перспективы развития федерального проекта «Информационная инфраструктура» в Дновском районе.