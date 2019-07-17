В Пскове осужден военнослужащий за самовольное оставление части

22:28, 17 июля 2019, ПАИ

В Пскове за самовольное оставление части осужден военнослужащий, сообщили Псковскому агентству информации в военно-следственном отделе по Псковскому гарнизону.

В суде установлено, что военнослужащий мурманской войсковой части не явился к установленному времени в часть для прохождения военной службы. Вместо этого мужчина стал проживать у своих родителей в деревне Боровня Гдовского района. Позже его задержали сотрудники полиции ОМВД России по Гдовскому району.

Псковский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в неявке в срок без уважительных причин на службу и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком в шесть месяцев.