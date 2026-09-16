Дмитрий Яковлев рассказал о конкурсе до 15 человек на место на форумах Росмолодёжи

16:06, 16 сентября 2026, ПАИ

Около 250 млн рублей в рамках грантовых конкурсов привлечено в Псковскую область в этом году. За несколько лет эта сумма увеличилась практически в десять раз, рассказал министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

По словам министра, речь идет в том числе о грантах для социально ориентированных некоммерческих организаций и грантах Росмолодежи.

Дмитрий Яковлев отметил, что для реализации хорошей идеи не всегда требуются большие суммы. «Классную идею можно реализовать и за 100, и за 200 тысяч рублей. Именно такие проекты остаются у меня в памяти. Есть проекты, которые, даже не получая денег, продолжают жить»,- рассказал министр.

По его словам, среди победителей грантовых конкурсов много новичков. Более того, в основном это именно участники, которые впервые получают грантовую поддержку. Для этого на базе Дома молодёжи в Пскове регулярно проводят обучение по подготовке грантовых заявок.

При этом высокой остается и конкуренция за участие в молодежных форумах Росмолодежи. «Ты ещё попробуй туда отберись. Конкурс как в приличный институт. Поэтому участники форумов максимально заряжены на успех», — сказал Дмитрий Яковлев.

По его словам, на некоторых форумах на одно место претендуют 10–15 человек.