Число участников сельхозярмарки Псковского района превысило 90

15:57, 16 сентября 2026, ПАИ

Число участников 26-й сельскохозяйственной ярмарки Псковского района достигло 93. Об этом сообщила глава округа Наталья Фёдорова в своём канале на платформе MAX.

Среди участников – организации и предприятия разных форм собственности, работающие на территории района, представители других муниципалитетов, а также садоводы и огородники.

На ярмарке можно будет принять участие в конкурсах на лучшее торговое место и в конкурсе среди трёх категорий производителей. «Администрация округа как организатор события старается стимулировать участников, чтобы они наиболее полно раскрыли свой потенциал, в том числе и творческий», – отметила Фёдорова.

Конкурс «Лучшее торговое место» пройдёт по четырём номинациям. Определяют тех, кто лучше всех сделает осеннее оформление, оформление в народном стиле, оформление места торговли продовольственными товарами и оформление места мастеров народных художественных промыслов. В конкурсе среди трёх категорий производителей примут участие сельскохозяйственные предприятия, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства. Победителей определит конкурсная комиссия.

Ярмарка пройдёт 26 сентября на парковке у торгово-делового центра Fjord plaza в деревне Борисовичи на улице Завеличенской, 23. Время работы – с 08:00 до 15:00.