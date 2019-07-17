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Общество

Четыре случая фиктивной регистрации иностранцев выявлены в Псковской области

В Псковской области выявлены четыре случая фиктивной регистрации иностранцев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, в Пскове в марте и мае 49-летняя местная жительница фиктивно зарегистрировала в доме на улице Киселева двух иностранцев – граждан Таджикистан и Узбекистан. А Великих Луках в июне 62-летняя женщина фиктивно поставила на миграционный учет в доме на улице Суворова двух граждан Таджикистана.

Обе жительницы Псковской области дали признательные показания. В настоящий момент полиция проводит проверки. 

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